Cristina D'Avena, le più belle sigle dei cartoni animati in una raccolta

Cristina D'Avena sbarca su Twitter e fa un regalo ai fan. Venerdì 6 novembre uscirà “Cristina D'Avena", il vinile da collezione contenente tutti i più grandi successi della regina delle sigle dei cartoni animati. A distanza di 28 anni dall'unica pubblicazione in picture disc dell'album "Cristina D'Avena con i tuoi amici in TV" del 1987, la cantante torna con una raccolta in vendita in edizione limitata e in esclusiva sul sito www.musicfirst.it.