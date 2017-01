Cristina D'Avena, da "Pollon" a "Occhi di gatto": le 30 sigle più belle di sempre in un doppio cd

Il doppio cd (prodotto da RTI Music Division e distribuito da Artist First), contiene un totale di 30 sigle originali dei cartoni animati più famosi degli anni 80, 90 e 2000: oltre a quelle già citate ci sono "Kiss me Licia", "Magica, magica Emi", "Il mistero della pietra azzurra", "Sailor Moon e il cristallo del cuore", "Che campioni Holly e Benji", "Piccoli problemi di cuore", "Rossana", "All'arrembaggio!". Brani che hanno segnato un'epoca e, con essa, l'immaginario e la storia personale di chi è nato e cresciuto in Italia dalla metà degli anni 70 in poi.



Ma la scaletta non si ferma alle canzoni notissime. Ci sono anche alcune chicche che faranno la gioia di tutti i collezionisti: l'inedita "Jim l'astroverme" del 1993, che trova spazio per la prima volta su cd; il brano "Il Segreto (Per Mariele)", interpretato da Cristina in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa della Signorina Mariele Ventre, storica direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano. Ma non è tutto: in anteprima assoluta, nell'album è inclusa la canzone "La magia che fa volare", che fu nei tempi passati brano storico della manifestazione Lucca Comics & Games e che, successivamente, non fu più utilizzato. Quest'anno, in occasione del 50° anniversario, Lucca Comics & Games ha deciso di riproporre questo brano in una veste tutta nuova, scegliendo Cristina come interprete e facendolo diventare sigla ufficiale della manifestazione.