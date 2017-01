Cristian Gallella è tornato a casa: "Io e Tara ci sposiamo, nessuna crisi"

Cristian Gallella ha lasciato l' Isola in semifinale, a distanza di una sola settimana dalla notte più bella trascorsa in Honduras, in cui sono state messe a tacere le malelingue sulla crisi con la fidanzata Tara Gabrieletto . L'ex tronista ha smentito le voci su una relazione extraconiugale, lei ha fatto lo stesso su un flirt con Daniele Sandri. La passione e l'amore sono tornati, Così alla fine, il 2 settembre si sposeranno.

Tra alti e bassi, Gallella e la Gabrieletto stanno insieme dal 9 febbraio 2012. Lui era seduto sul trono di "Uomini e Donne" per la seconda volta, dove in precedenza era stato corteggiatore. Dopo la conoscenza in televisione la coppia si era stabilizzata. Lei si era trasferita da Vicenza a Vigevano ed erano andati a vivere insieme. Dopo la proposta di matrimonio alle telecamere di "Temptation Island" nell'estate del 2014, il loro rapporto era iniziato a scricchiolare. La cerimonia del settembre 2015 salta e viene rimandata. Fino a quando a dicembre viene sancita la pace e il ritrovato amore. Durante il reality condotto da Alessia Marcuzzi viene fissata una nuova data di nozze durante la puntata dell'11 aprile. Intanto sono circolate le voci di un tradimento di lui con una ragazza veneta, mentre alcune persone giurano di aver visto lei baciare il fidanzato dell'altra naufraga Gracia De Torres dietro le quinte degli studi Mediasetr dopo una puntata. Entrambi hanno smentito, e la coppia non si è lasciata scoraggiare dal gossip parando i colpi alla loro tranquillità. E ora sono pronti a dire "sì".