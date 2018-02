Costantino Vitagliano si racconta a Spy: "Sono crollato e sono stato male. Ma sono tornato"

Il re dei tronisti continua a raccontare al settimanale: "Fisicamente mi sentivo bene, mentalmente ero a pezzi. Non ho retto i ritmi frenetici della vita che facevo. Tra ospitate varie, ero in tv tutti i giorni e quando non ero davanti alle telecamere, di notte, avevo in agenda anche tre eventi di seguito a cui partecipare. Dormivo due ore al giorno, in macchina durante gli spostamenti. Credevo di essere invincibile, non lo nego: tra i 27 e i 35 anni pensavo che niente mi avrebbe potuto scalfire. Ma non ero invincibile. Mi ha devastato lo stress di essere sotto la lente di ingrandimento 24 ore su 24: invitato, osannato, criticato, insultato... E io che cercavo di essere sempre al top, di creare quel qualcosa che facesse parlare di me. Di essere figo, bello, irresistibile".



E poi ammette: "Le ho provate tutte. Alla fine l’unica salvezza è stata la fuga, in Spagna, dove sono rimasto per alcuni anni. E ora sono tornato".



Costantino ha quindi realizzato un nuovo calendario in collaborazione con una marca di crema per la cosmesi intima femminile di cui è testimonial: "Lo faccio per un cosmetico studiato per quella parte che è la più importante: la vita nasce da lì! 'Cos’è che fa girare il mondo?', dicono gli speaker in discoteca. La risposta è quella che urlano tutti in coro. E sono felice che abbiano scelto me come testimonial. D’altronde, io sono stato la migliore 'calamita' di donne negli Anni Duemila".