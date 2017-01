Coca Cola Summer Festival: quale è il brano dell'estate?

Ultimo appuntamento con " Coca Cola Summer Festival " giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5 . Serata imperdibile con Alessia Marcuzzi , Angelo Baiguini e Rudy Zerbi per decretare la canzone dell'estate 2015, la hit che in queste settimane sta spopolando in tutta Italia, in tv e in radio.

I vincitori delle tre puntate - Madcon con "Don't worry", Alvaro Soler con "El Mismo Sol" e i The Kolors con "Everytime" - si sfideranno con l'ultimo vincitore, per aggiudicarsi il titolo di "canzone dell'estate 2015. ".



Sul palco di Piazza del Popolo a Roma, per il quarto e ultimo appuntamento, saranno ospiti Francesco Renga (Era una vita che ti stavo aspettando), Nek (Se telefonando), Annalisa (Vincerò), Baby K e Giusy Ferreri (Roma - Bangkok), Dolcenera (Fantastica), Briga (L'amore è qua), Giovanni Caccamo (Distante dal tempo), Chiara (Siamo adesso), Dear Jack (Non importa di noi), Gemeliers, The Kolors (Everytime), Madh (River), Marracash (In radio), Neffa (Sigarette), Petite Meller (Baby love), Santa Margaret (Vieni a gridare con me), Serebro (Kiss), Mans Zelmerlow (Heroes). Al ricco cast si aggiunge la partecipazione straordinaria dei Litfiba e di Gianna Nannini.