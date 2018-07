Claudio Baglioni, che fisico da... "capitano"!

Un "capitano" coraggioso e... in perfetta forma, come mostrano gli scatti del settimanale "Chi" . A 67 anni Claudio Baglioni sfoggia un fisico tonico e muscoloso. In costume, abbronzatissimo, su una barca a Lampedusa insieme alla bella compagna Rossella Barattolo, il cantante si è concesso un periodo di relax prima di cominciare il suo megatour per festeggiare 50 anni di carriera.

Dopo aver confermato che tornerà sul palco di Sanremo anche nel 2019 in qualità di direttore artistico, Baglioni è adesso pronto per l'altro grande appuntamento che lo attende: il megatour per l'Italia che partirà ad ottobre. Per l'anteprima intanto, il cantante salirà sul palco dell'Arena di Verona il 15 settembre.

Ma per ora solo relax, sole e lunghe nuotate insieme alla compagna, che gli è accanto dal 1994 e che ha sempre seguito la sua carriera in maniera silenziosa e discreta, ma decisiva.