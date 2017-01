16 marzo 2015 Charlotte Caniggia, seno straripante al "Grand Hotel Chiambretti" La showgirl argentina, ospite del programma di Canale 5, ha sfoggiato un décolleté che ha messo a dura prova il vestito Tweet google 0 Invia ad un amico

12:55 - Charlotte Caniggia costringe agli straordinari l'abito indossato durante la puntata del “Grand Hotel Chiambretti” a cui ha partecipato. Ospite del programma di Canale 5 insieme alla mamma Mariana, la showgirl argentina ha sfoggiato un décolleté strabordante, che il vestito faceva fatica a contenere. All'Isola dei Famosi si è rifiutata di spogliarsi, ma finita l'avventura in Honduras, la sexy Charlotte è tornata a mostrare le sue curve.

Seno prorompente in bella mostra, Charlotte Caniggia mostra con generosità le sue forme molto più ora, lontano da Caya Cochinos, che sull'Isola dei Famosi, dove spesso l'abbiamo vista coprirsi con shorts, maglietta e k-way. La showgirl argentina aveva scelto di non spogliarsi su Playa Desnuda, preferendo essere eliminata dal reality di Canale 5 appena alla terza puntata. La vita selvaggia dell'Isola non sembrava adatta alla figlia dell'ex attaccante di Atalanta e Roma, Claudio Caniggia, che sembra molto più a suo agio negli studi televisivi in scollatissimo abito da sera.