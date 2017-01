Bill Cosby, parla l'ex collega: "Sono certo che sia colpevole"

In tanti hanno ritirato il loro appoggio a Bill Cosby, dopo che è spuntato un dossier del 2005 in cui l'attore confessava di aver comprato farmaci per far sesso con alcune donne. Tra questi anche Joseph C. Phillips, che nei Robinson interpretava il genero Martin. "Era il mio idolo da ragazzo" ha scritto in un post intitolato Certo che Bill Cosby è colpevole "Sicuramente qualcuna di queste donne ha mentito, ma non tutte".