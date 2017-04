Giovanissima coppia d'artisti di successo, reduce dal successo di platino dell'ultimo album "Zero Positivo", per Benji & Fede è già tempo di immaginare il futuro prossimo, in compagnia di Silvia Toffanin a Verissimo. Benji ha le idee chiare: "Spero di essere sposato quando avrò trent'anni e con due figli. Non ho ancora trovato la ragazza giusta, però". Subito smorza i toni Fede, che scherza: "Non hai nemmeno ventiquattro anni, calmiamoci Ben, mi stai già mettendo ansia. Qualche anno fa non dicevi così". Questi, invece, i suoi progetti: "Magari fidanzato si, però matrimonio a trent'anni no dai". Nati direttamente sul web e diventati in poco tempo protagonisti delle classifiche musicali italiane, Benji & Fede sono riusciti a registrare il sold out in soli 10 giorni per il loro primo concerto al Forum di Assago. Il loro tour estivo parte a luglio a Roma, 28 saranno le date e si prevedono già orde di fan pronte ad acclamarli.