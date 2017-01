Belen e Riccardo Scamarcio, che coppia a "C'è posta per te"!

Questa settimana sono due le storie che coinvolgono amatissimi personaggi della tv e del cinema per regalare un momento indimenticabile. Sono ospiti in studio di "C'è Posta per te" la bellissima showgirl Belen Rodriguez e l'affascinante attore e produttore cinematografico Riccardo Scamarcio. Il people show di Maria De Filippi torna con la terza puntata sabato 21 gennaio in prima serata su Canale 5.