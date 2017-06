Belen, così la fine con De Martino: "Stefano mi lasciò su Whatsapp"

Vita e amori, entrambi spesso turbolenti, di Belen Rodriguez, che si confessa nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. In particolare, sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino e la sua nuova love story con Andrea Iannone, pilota in MotoGP. Queste le rivelazioni della showgirl argentina: "Quando è andato via di casa, il 22 Dicembre, Stefano mi ha lasciato su Whatsapp, poi si è pentito e non voglio colpevolizzare nessuno, perchè per giudicare ogni coppia bisogna starci dentro. Si discute, si fanno sbagli, lo facciamo tutti. Andrea mi mandò un messaggio quando ero ancora sposata e lo bloccai - prosegue la Rodriguez - non sapevo chi fosse, non seguivo la MotoGP. Il suo è stato un corteggiamento molto lungo, è stato molto molto paziente. Ha una grande personalità, la sicurezza giusta per gestirmi".