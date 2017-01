Aurora Ramazzotti, debutto in tv: "Sono innamorata dei miei fratelli"

12:01 - Tra gli ospiti della puntata di "Verissimo" in onda sabato 21 marzo su Canale 5, c'era anche Aurora Ramazzotti. Fino a tre anni fa figlia unica, oggi, Aurora si trova ad avere ben quattro fratelli, due dei quali nati nelle ultime due settimane. "Sono miei fratelli - dice -, ma per la differenza di età, potrebbero essere benissimo miei figli. Mi sono subito innamorata di loro".

Per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si tratta della prima intervista in tv. Silvia Toffanin che le chiede quali siano i pro e i contro di avere due genitori tanto famosi: "Sicuramente sono sempre stata molto agevolata nella vita - dice lei -. Ho potuto fare tante esperienze e viaggi. Mio padre mi ha trasmesso la passione per la musica e mia madre mi ha insegnato a stare in mezzo alle persone. Tra i contro, non è tutto facile come sembra. Non puoi andare a prendere tranquillamente un caffé con i tuoi perché hai sempre i paparazzi addosso, ma io con i paparazzi ci sono nata e cresciuta per cui non m'importa... è talmente bello tutto il resto”.



E, sempre a proposito degli svantaggi di essere un po' esposta mediaticamente, Aurora parla dei commenti che spesso legge sui social: "Ci sono tante persone cattive e invidiose sul web. Ma, se uno dovesse basare la sua vita sui commenti che legge in Rete, non vivrebbe più. Io ci ho fatto il callo e non ci bado più".



Infine, su quali siano i suoi progetti per il futuro, Aurora confida: "Sicuramente da grande non farò la cantante. Non ho ancora trovato la mia strada. Per ora finisco la scuola e l'anno prossimo mi piacerebbe iscrivermi all'università in Inghilterra".

A Verissimo la prima volta di Aurora Ramazzotti