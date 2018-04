Atlas Ufo Robot, 40 anni fa debuttava in Italia il cartone che ha rivoluzionato la tv

Actarus, Venusia, Rigel, Alcor. E poi i cattivissimi Vega, il generale Gandal, il comandante Hydargos, il ministro Zuril. Sono tutti nomi che, per chi è nato nei primi anni 70, sono marchiati a fuoco nella memoria e ancora oggi suscitano emozioni forti.



Alcuni cartoni giapponesi avevano già fatto la loro apparizione sugli schermi italiani, con titoli più tradizionalmente per bambini, romantici o comici, come "Heidi" e "Vicky il vichingo". Con "Goldrake" però arrivò tutto un altro genere, con robot giganti impegnati a difendere la terra da attacchi alieni. Azione, guerra, combattimenti e morti, ma anche buoni sentimenti ed eroismo: tutte componenti che nella tv dei bambini fino al 1978 erano entrati in maniera molto blanda e all'acqua di rose. Il risultato fu un vero colpo al cuore: di milioni di bambini che si innamorarono immediatamente di questo modo nuovo di fare cartoni (rivoluzionario anche nel modo di costruire le scene, con campo e controcampo come nel cinema invece del classico punto di vista fisso) e iniziarono a giocare citando armi come alabarda spaziale e doppio maglio perforante. Ma fu un colpo anche per qualche benpensante che invece urlò allo scandalo e vide nella serie un pericoloso incitamento alla violenza. Si arrivò persino a un'interrogazione parlamentare per far interrompere la messa in onda di questo cartone che traviava le menti dei poveri bimbi italiani.