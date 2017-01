Rita Dalla Chiesa passa a La7

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "Forum", i volti celebri 16:55 - Continua il mercato dei personaggi televisivi. Anche Rita Dalla Chiesa entra nella "squadra" di La7 per condurre nella prossima stagione televisiva una trasmissione pomeridiana. La Dalla Chiesa, che lascia Mediaset dopo 27 anni, ha definito la decisione "molto molto meditata". "Quello di Cairo è stato un corteggiamento all'antica - ha spiegato - Mi sono sentita voluta, fortemente desiderata". - Continua il mercato dei personaggi televisivi. Anche Rita Dalla Chiesa entra nella "squadra" di La7 per condurre nella prossima stagione televisiva una trasmissione pomeridiana. La Dalla Chiesa, che lascia Mediaset dopo 27 anni, ha definito la decisione "molto molto meditata". "Quello di Cairo è stato un corteggiamento all'antica - ha spiegato - Mi sono sentita voluta, fortemente desiderata".

La Dalla Chiesa dovrà dare così l'addio alla sua creatura per eccellenza, "Forum", che ha iniziato a condurre nel 1988 e che ha ripreso nel 2003 dopo una pausa di cinque anni (durante la quale è tornata brevemente in Rai, dove ha iniziato la carriera nel 1983 con "Vediamoci sul Due").



La "seconda vita" di "Forum" ha visto consolidarsi e crescere il successo della trasmissione, arrivata a sdoppiarsi tra l'appuntamento classico su Canale 5 e uno pomeridiano su Rete 4. "Sono stata molti anni a Mediaset, azienda che ho amato moltissimo - ha spiegato la Dalla Chiesa -. Siamo cresciuti insieme. Insieme abbiamo raggiunto obiettivi di ascolti e raccolte pubblicitarie importanti". Ha deciso di accettare l'offerta di Cairo sia per i modi in cui è arrivata sia per un senso di sfida con se stessa. "E' stata una specie di cesto di rose rosse che mi è arrivato all'improvviso e mi ha invaso casa - ha detto -. Sarà stimolante e gratificante ricominciare da capo con chi ha un entusiasmo ancora intatto".