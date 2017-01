Love Boat, la nave dei sogni sarà demolita

foto Dal Web Correlati Love Boat, amori in crociera 14:25 - Alla fine la storica nave Love Boat sarà demolita. Il vero nome dell'imbarcazione era Pacific, poi è diventata celebre per la serie televisiva americana andata in onda negli anni 70 e 80. La nave stazionava abbandonata nel porto di Genova perché la compagnia di crociera Quail Cruises è fallita, dopo averla acquistata per rilanciarla. Ora la destinazione è la Turchia dove verrà smantellata. - Alla fine la storica nave. Il vero nome dell'imbarcazione era Pacific, poi è diventata celebre per la serie televisiva americana andata in onda negli anni 70 e 80. La nave stazionava abbandonata nel porto di Genova perché la compagnia di crociera Quail Cruises è fallita, dopo averla acquistata per rilanciarla. Ora la destinazione è la Turchia dove verrà smantellata.

Secondo quanto scrive Milano Finanza, la nave è stata venduta a circa 2.2 milioni di euro. Giunta a Genova per effettuare lavori di restyling nell'autunno 2008, la Pacific dopo pochi mesi era finita sotto sequestro cautelativo del Tribunale di Genova per oltre 10 milioni di debiti non pagati. Nella lunga lista di creditori, scrive Mf, oltre al cantiere San Giorgio del Porto, c'erano anche la società greca Jgp Hellas, la Gennaro Officina Navale Genova, Wartsila Italia, Union Naval Marseille, Union Naval Barcelona, International Paint e Genirmi. Scompare dunque un simbolo del mondo dei telefilm e anche una icona di chi credeva nelle storie d'amore nate sulla Love Boat.