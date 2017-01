"Amici 13" apre a dj, band e dance crew

foto Instagram Correlati Tutti in fila per "Amici 13"

Continuano presso gli Studi Elios di Roma i casting per selezionare i nuovi allievi di "Amici", talent show di Canale 5 ormai giunto alla tredicesima edizione. Si riprende dal 17 al 21 giugno e già si segnala qualche novità. I provini sono aperti a cantanti, ballerini anche di hip hop e poi a dance crew, band musicali e per la prima volta anche dj. Intanto il vincitore Moreno è stabile al primo posto della classifica con l'album "Stecca".

Maria De Filippi, conduttrice e ideatrice del talent, con gli autori Mauro Monaco e Barbara Cappi è già al lavoro per la nuova edizione del talent che ha visto trionfare il rapper che sta spopolando tra i giovanissimi. "Squadra che vince non si cambia", questo è il desiderio di Maria De Filippi che vorrebbe riproporre la formula vincente di quest'anno che ha visto al centro le spettacolari esibizioni dei cantanti e ballerini, valorizzate dal direttore artistico Giuliano Peparini e dal regista Roberto Cenci.



La dodicesima edizione è stata caratterizzata da un nuovo e ingengoso impianto scenografico e coreografico grazie al lavoro di Peparini. Ha visto inoltre la partecipazione di grandi ospiti del cinema, dello sport e dello spettacolo. In qualità di supergiurati hanno valutato le performance dei ragazzi grandi star come Al Pacino, Michael Douglas, Harrison Ford, Patrick Dempsey. Hanno duettato con i giovani cantanti: Renato Zero, Gino Paoli, Skunk Anansie, Morcheeba, i protagonisti del rap italiano Fabri Fibra, Fedez, Club Dogo e tanti altri. Novità di quest’anno l’apertura al sociale con un discorso di speranza ai giovani. Tra i tanti hanno raccontato la loro esperienza: Matteo Renzi, Gino Strada, Giovanni Allevi e Don Ciotti.