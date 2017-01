X Factor al via ma Morgan è in ritardo

foto LaPresse Correlati X Factor, le prime audizioni 10:49 - Alla fine al 105 Stadium di Genova aspettavano tutti lui, la star, il giudice "maledetto". Morgan non si è presentato subito alle audizioni di "X Factor" perché "bloccato sull'autostrada". Così gli altri giudici Elio, Simona Ventura e MIKA hanno iniziato ad ascoltare le aspiranti star del talent. Poi nel cuore della sera, verso le 22, spunta Morgan che viene accolto da applausi e schiamazzi. La star è lui. - Alla fine al 105 Stadium di Genova aspettavano tutti lui, la star, il giudice "maledetto". Morgan non si è presentato subito alle audizioni di "" perché "bloccato sull'autostrada". Così gli altri giudicihanno iniziato ad ascoltare le aspiranti star del talent. Poi nel cuore della sera, verso le 22, spunta Morgan che viene accolto da applausi e schiamazzi. La star è lui.

La settima edizione di "X Factor" si apre coi grandi numeri: 60mila richieste di partecipazione, oltre 2mila spettatori per audizione, home visit, boot camp, superband, guest star come il giovane rapper milanese Fedez nella tappa di Milano. Morgan dunque è tornato in giuria dopo dichiarazioni da divorzio immediato perché "X Factor è un gioco e io ho bisogno di giocare".



Simona Ventura vuole che la settima edizione si caratterizzi per "l'originalità. Non voci tradizionali ma voci originali. Concorrenti più preparati e più gruppi". Elio si dichiara preoccupato perché si parla più della presenza di MIKA in giuria che del fatto che lui si sia privato dei baffi e poi dichiara che è il momento di "curiosare nella mente degli aspiranti artisti". E MIKA risponde ironico: "Ho accettato perché Elio si è tolto i baffi". Infine ancora Morgan che invece vuole: "Non più solo voci, ma luci. Voglio lavorare sulle interpretazioni e costringere i candidati a mettere in scena i motivi veri della loro presenza a X Factor. Così arriveranno a interpretare i brani in modo eccellente".