Raffaella Bergè libera un mese dopo l'arresto

- Arresti domiciliari revocati per Raffaella Bergè, protagonista della soap opera "Centovetrine", che si concede la prima passeggiata in libertà con il suo cane per le vie di Roma, come documentato dal settimanale "Diva e Donna". L'attrice era ai domiciliari, dal 18 aprile scorso, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto rilascio di false attestazioni per partecipare a gare di appalti pubblici. Resta in carcere invece il marito, Mario Calcagni.