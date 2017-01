Ilary Blasi: "Orgogliosa di essere Iena"

foto Tv Sorrisi e Canzoni Correlati FUORI PROGRAMMA SEXY

SPLENDIDA FORMA 09:21 - Bella, brava, sempre sorridente: da sette anni Ilary Blasi è al timone de "Le Iene" e come anticipa a "Tv Sorrisi e Canzoni" che le dedica la copertina spera di "tornarci anche l'anno prossimo". La conduttrice si racconta tra vita privata e lavoro e confessa: "Sono orgogliosa del mio show su Italia 1. Mi diverto ancora dopo sette anni. Del resto io e Totti stiamo insieme da dieci...".

"Pio e Amedeo con i cori ultrà per le star sono stati una bella rivelazione - racconta Ilary - e i servizi di Enrico Lucci sono sempre belli, come quello dedicato a Gina Lollobrigida". Con Teo Mammucari l'intesa va oltre la trasmissione: "Andiamo molto d'accordo, lui improvvisa, è veloce, dinamico, ha la battuta pronta, gli piace fare scherzi, è entrato in punta di piedi nonostante sia più grande e abbia più esperienza di me. Siamo affiatati perché non sgomitiamo, ognuno ha il suo spazio, ci sentiamo anche fuori dal lavoro, è come l'amicizia, o nasce o non nasce". Sette anni a Le Iene: "Non sono tanti se ti diverti, con mio marito stiamo insieme da dieci anni, il mio contratto a Mediaset scade l'anno prossimo, e spero di tornare a condurre le Iene". Com'è l'immagine oggi della Blasi? "Più donna, non sono una pischelletta". E i corpetti, trasparenze e top esplosivi? "Con i vestiti mi piace giocare, questo è un programma dinamico e veloce, ci sta il tubino e ogni tanto una trasparenza...".