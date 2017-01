Jessica: "Per Morgan ero una pecora sarda"

foto Da video Correlati BELEN A VERISSIMO: "SONO FELICE"

LA SUA VERITA'

CON LA FIGLIA 09:25 - Dopo aver annunciato su Facebook la fine della storia con Morgan, Jessica si toglie qualche sassolino dalle scarpe e racconta a "Verissimo" i motivi della rottura con il cantante, padre della figlia Lara. Quello dell'ex concorrente di "X Factor" è uno sfogo amaro: "Ho affrontato tutta la gravidanza da sola, mi trattava male, diceva che sono una pecora ignorante sarda che proveniva da una topaia". si toglie qualche sassolino dalle scarpe e racconta a "" i motivi della rottura con il cantante, padre della figlia. Quello dell'ex concorrente di "X Factor" è uno sfogo amaro: "Ho affrontato tutta la gravidanza da sola, mi trattava male, diceva che sono unache proveniva da una".

"I problemi sono cominciati quando io sono andata in Sardegna, per riposarmi - racconta Jessica - Volevo che mi fosse vicina la mia famiglia, perché mia madre non poteva venire a Monza. Le prime due settimane lui mi rispondeva al telefono sempre con difficoltà, io pensavo per il lavoro. Dopo la seconda diretta di 'X Factor' si è dileguato nel nulla, mi rispondevano i suoi assistenti, ed io non capivo perché. Così ho affrontato la gravidanza totalmente da sola". Ma Jessica confessa anche di essere stata trattata male: "Quando è venuto in Sardegna mi ha detto che Lara sarebbe stata una bambina sarda, in senso dispregiativo. Anche di me, quando litigavamo, diceva che ero un'ignorante sarda che proveniva da una topaia".



Per l'ex concorrente di "X Factor" è stato il cantante a usare la loro storia e non il contrario: "Potrei pensare qualsiasi cosa. Gli potrei essere servita per dargli una seconda figlia, una seconda vita, per una questione di immagine. Io penso questo. Mi ha usato". I due non si sentono più: "Oggi non lo sento più, lui la bambina può vederla quando vuole. Ma non mi chiama in questo momento, non lo sento da quando ha dato le dimissioni dall’ospedale. Ci siamo sentiti due volte, una abbiamo litigato ed un'altra più tranquilla. Ma lui non cerca di mediare, non vuole tornare. Io ho deciso di allontanarmi da lui, perché una bambina deve vivere in un ambiente consono".