"Amici", il cantautore Edwyn fuori dal serale

Dopo Marta è stato eliminato ad "Amici" il suo fidanzato, il cantautore Edwyn. Tanti i duetti intensi della serata da Greta con Patty Pravo a Verdiana con Antonello Venditti. Mattatore e supergiudice Carlo Verdone che ha suonato la batteria con gli Stadio. In apertura Giovanni Allevi ha rivolto il suo messaggio di speranza, raccontando il suo sogno di musicista. Per la quinta settimana consecutiva "Amici" si aggiudica il sabato sera con il 22,34% di share.

Ancora inediti durante la quinta puntata con Moreno che ha proposto "Che confusione" e "Sapore di sale", contenuti nell'album "Stecca" che uscirà il 14 maggio.



Momento intenso con Emma e i suoi cantanti Moreno e Greta sulle note di "Imagine" di John Lennon. Il momento dedicato ai duetti ha visto protagonisti Patty Pravo che con Greta della Squadra Bianca ha cantato "E dimmi che non vuoi morire" mentre Verdiana con Antonello Venditti si sono esibiti con "Ci vorrebbe un amico" e "Ricordati di me". Miguel Bosé si è cimentato in una performance speciale, cantando un brano del suo disco "Papito": “Como un lobo” con la nipote Bimba.



La prima manche è stata vinta dai Bianchi. Il direttore artistico Emma ha nominato Edwyn, i professori Grazia Di Michele, Alessandra Celentano e Mara Maionchi hanno fatto il nome di Ylenia mentre i ragazzi a maggioranza hanno indicato Verdiana, a sorpresa. Miguel Bosé ha salvato Ylenia mentre i professori Verdiana, così Edwyn è rimasto in bilico. La seconda manche ha visto alternarsi soprattutto i cantanti come Moreno con un free style. Poi Verdiana con una difficile versione di "Caruso" di Lucio Dalla, Ylenia ha duettato con gli Stadio mentre Emma ha cantato il suo inedito "In ogni angolo di me". Il responso è chiaro: hanno vinto i Blu. Il direttore artistico Bosé ha fatto il nome di Pasquale, i professori Garrison, Luciano Cannito e Rudy Zerbi hanno indicato Lorella mentre tutta la squadra dei Blu a maggioranza hanno nominato Greta. Emma ha salvato Pasquale mentre Greta è stata salvata dai professori.



Scontro fino all'ultimo tra Lorella e Edwyn che ha la possibilità di cantare il suo inedito "Mattia" mentre la ballerina ha proposto il suo cavallo di battaglia. Ma secondo il responso della valutazione combinata professori e giuria è il cantautore a dover lasciare "Amici".

Andrea Conti