Daniel Adomako: "Voglio cantare per sempre"

Il vincitore di "Italia's Got Talent", Daniel Adomako, esce con il suo primo Ep il 30 aprile. Tra i quattro brani inediti, oltre alle tre cover che ha cantato al talent show di Canale 5, c'è anche "Stai" che il cantante aveva presentato a Sanremo: "Per un soffio non ce l'ho fatta". Daniel però non demorde e ci proverà il prossimo anno e intanto a Tgcom24 promette: "Canterò per sempre".

Il disco, prodotto da Diego Calvetti, raccoglie i 3 brani che il 22enne originario del Ghana ma bresciano d’adozione ha conquistato il pubblico del talent show di Canale 5: “Hallelujah” di Leonard Cohen, “At Last” di Etta James e “Lascia ch'io pianga mia cruda sorte”, l’aria per soprano composta da George Frideric Handel. A questi si aggiungono 4 pezzi inediti: il singolo “Per sempre”, “Non siamo eterni”, “Vetro” e "Stai".



Cos'è successo dopo la vittoria a "Italia's Got Talent"?

Tantissime cose, promozione, interviste ma sopratutto dopo sei giorni mi sono ritrovato in sala di incisione per gli inediti contenuti in questo disco.



Che tipo di lavoro hai fatto per la scelta dei brani?

E' stata una fortuna incontrare Diego Calvetti. Anzi incontrare di nuovo perché ci eravamo conosciuti agli Home Visit di X Factor nel 2011. Aveva espresso tanti giudizi positivi insieme a Morgan nei miei confronti. Comunque abbiamo lavorato sodo e sono molto legato sia a "Per Sempre" che è il singolo perché coniuga lirica al pop e poi anche alla romantica "Stai"...



Perché sei legato a "Stai"?

E' la canzone che mi ha permesso di arrivare fino alle fasi finali per le selezioni di Sanremo Giovani. Ero tra i sessanta scelti per le audizioni di Roma. Peccato, ma di certo di riproverò il prossimo anno.



Il 9 novembre hai cantato sul palco con MIKA durante un concerto a Padova. Che impressione ti ha fatto?

Molto alla mano, gentile e molto carino con tutti. Ho cantato nel coro gospel quelle serata e l'ho anche diretto. MIKA ha apprezzato molto questa cosa.



Cosa ti aspetti dal tuo futuro musicale?

Sono ben cosciente che è un momento molto difficile per la discografia ma il voglio cantare "per sempre" proprio come il titolo del singolo (ride, ndr).

Andrea Conti