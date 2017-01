Sanremo, scoppia la polemica sugli ex talent

“Non per forza chi viene dai talent non ha qualità artistiche per convincere il pubblico – continua Annalisa -. Ma poi in questa classifica al secondo posto ci sono i Modà che di certo non vengono dai talent. Rispetto il giudizio popolare e non capisco questa opposizione quando si parla di talenti evidenti e indiscutibili come Marco Mengoni che è al primo posto”. C'è anche chi ha fatto notare come due su quattro finalisti del Girone Giovani provengano dalla prima edizione di "X Factor": Ilaria Porceddu e Antonio Maggio, quest'ultimo viene anche dato per favorito su Renzo Rubino .



Insomma c'è chi ha storto il naso quando ha visto che Simone Cristicchi era all'undicesimo posto e Chiara Galiazzo al quarto. Una vecchia polemica portata avanti da alcuni giornalisti che non vedono di buon occhio il successo dei cantanti provenienti dai talent, che comunque rappresentano una fetta di mercato importante nel mondo discografico. C'è chi ora spera nella Giuria di qualità che possa ribaltare il risultato del televoto - al momento parziale - e incide al 25% nel giudizio finale di sabato. Infatti nella finalissima si conteggerà un altro 25% del televoto aperto durante la diretta e poi il 50% sarà decretato dalla Giuria di qualità che Pagnoncelli, responsabile delle rilevazioni telematiche di questo Festival, definisce “importante ma non determinante come è stato qualche anno fa con gli Avion Travel”. Insomma a quanto pare le sorprese sono sempre in agguato.

Andrea Conti