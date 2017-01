Lory, dopo Gennaro spunta un altro toyboy

foto Da video Correlati LA FOTO DEL TRADIMENTO

SESSO ESPLOSIVO CON GENNARO 09:28 - Solo poco tempo fa Lory Del Santo aveva presentato ufficialmente nel salotto di "Pomeriggio Cinque" il suo baby-fidanzato Gennaro, di 33 anni più giovane di lei, promettendo anche di andare presto a Napoli per conoscere la famiglia del ragazzo. Ora, però, l'amore sembra già arrivato al capolinea. Colpa di un altro toyboy, Giuseppe (19 anni appena), che ha confessato di aver avuto una frequentazione molto "amichevole" con Lory. - Solo poco tempo fanel salotto di "Pomeriggio Cinque", di 33 anni più giovane di lei, promettendo anche di andare presto a Napoli per conoscere la famiglia del ragazzo. Ora, però, l'amore sembra già arrivato al capolinea. Colpa di(19 anni appena), chemolto "amichevole" con Lory.

A prova di questo anche uno scatto, che immortala Giuseppe e Lory scambiarsi un bacio, davanti ad un taxi. Secondo la Del Santo un finto scoop, orchestrato ad hoc dal ragazzo per farsi pubblicità. "I fotografi li ha chiamati lui - sbotta la Del Santo nel salotto di Barbara d'Urso - Mi ha chiesto un bacio appena scesi dal taxi, dopo che eravamo stati per 20 minuti insieme. Mi è sembrato innaturale ma volevo dargli fiducia, così non mi sono girata per controllare che ci fossero i paparazzi".



Lo scatto ha fatto andare su tutte le furie il toyboy "ufficiale" Gennaro, che ha dichiarato di non credere molto alla teoria del complotto: "Lory mi ha detto che il ragazzo ha orchestrato da solo tutta la faccenda. Se è vero che ha fatto tutto questo mi fa molta tristezza".