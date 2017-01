Alessandro Pess è il nuovo tronista

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:02 - Uomini e Donne" arriva un altro tronista, che in realtà è un volto conosciuto. Alessandro Pess è un attore 32enne, protagonista di cinema, televisione e spot pubblicitari. Arriva nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi per cercare l'anima gemella. Ma le sexy corteggiatrici dovranno stare attente, perché molte vip lo hanno già puntato: da Giulia Montanarini a Guendalina Canessa fino a Floriana Messina. Dopo l'addio di Diego , a "" arriva un altro tronista, che in realtà è un volto conosciuto.è un attore 32enne, protagonista di cinema, televisione e spot pubblicitari. Arriva nel talk dei sentimenti diper cercare l'anima gemella. Ma le sexy corteggiatrici dovranno stare attente, perché molte vip lo hanno già puntato: dafino a

Alessandro debutta nel 1993 con il film "La corsa dell'innocente", e poi recita in altre pellicole come "Il ritorno" e "Anni rapaci". E nel 2007 si è spinto anche nella regia con il cortometraggio "Ad memoriam".



Ma è anche conosciuto in tv, grazie alle sue partecipazioni in serie come "Carabinieri 7" nel 2008 e "Il bene e il male" nel 2009. Adesso torna sul piccolo schermo per giocarsi la carta dell'amore. Nonostante la popolarità, infatti, non è ancora riuscito a trovare l'anima gemella. Chissà se "Uomini e Donne" lo aiuterà.