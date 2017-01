Con Teo cinque serate nel segno della magia

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati I MAGHI PIU' BRAVI A MASTERS OF MAGIC 2012 08:54 - Da venerdì 11 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via "La grande magia - The Illusionist", il primo talent show italiano dedicato alla magia, condotto da Teo Mammucari. A sfidarsi nell'incantata cornice di "MagicLand", il parco divertimenti di Valmontone, saranno 36 maghi, dai 13 ai 28 anni, provenienti da tutto il mondo. - Da venerdì 11 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via "La grande magia - The Illusionist", il primo talent show italiano dedicato alla magia, condotto da Teo Mammucari. A sfidarsi nell'incantata cornice di "MagicLand", il parco divertimenti di Valmontone, saranno 36 maghi, dai 13 ai 28 anni, provenienti da tutto il mondo.

A giudicare i giovani concorrenti, alcuni tra i più prestigiosi nomi dell'illusionismo, del mentalismo, dell'ipnosi, dell'escapologia e del trasformismo. Da Uri Geller, famoso per la sua capacità di piegare i cucchiaini con la forza del pensiero a Franz Harary, celebre mago americano, che nel 1984 fece lievitare e sparire Michael Jackson sul palco del "Victory Tour" per farlo riapparire con i suoi fratelli.



In giuria ci sarà anche Ed Alonzo, uno dei più grandi maghi comici degli States, Max Maven, considerato il miglior mentalista di tutto il mondo e Topas, campione mondiale di manipolazione più giovane nella storia della magia.



Gli appuntamenti con il talent saranno quattro, al termine dei quali sarà decretato il vincitore che si aggiudicherà un contratto per esibirsi a Las Vegas nello show di Paul Stone.



Nella quinta puntata, il galà conclusivo dal titolo "Master of illusion", dedicato all'11.mo Congresso dedicato alla magia di Saint Vincent. Oltre 1.500 maghi provenienti da tutte le parti del mondo e di tutte le età, 15 conferenze e 10 Gran Galà di Magia; circa 50mila numeri di prestigio e oltre 100 ore di magia tra illusionismo, lettura della mente, manipolazione e close-up.