Maria De Filippi regina della tv e della neve

Maria De Filippi ha approfittato di qualche giorno di vacanza per dedicarsi ad uno dei suoi sport preferiti: lo sci. La conduttrice ed autrice di programmi di successo come "C'è Posta per Te" è stata paparazzata da Chi mentre scia spedita come una sportiva affermata sulle montagne di Sankt Moritz. Poi il ritorno a Roma e il 12 gennaio Maria svelerà i nomi della nuova classe di "Amici".

L'appuntamento, dopo i casting e gli stage, è per sabato 12 gennaio alle 14.10 su Canale 5 quando la De Filippi presenterà i cantanti e i ballerini che entrano a far parte della dodicesima edizione del talent show.



Ad oggi sono cinque ad aver ottenuto il banco immediato per volere unanime dei professori: Edwin Roberts ed Emanuel Corvaglia, cantautori; Ylenia Morganti, cantante; Nicolò Noto e Marta Marino, ballerini classici.