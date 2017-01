La tv piange Massimo Dorati

foto Twitter 15:53 - Dolore nel mondo della televisione per la scomparsa di Massimo Dorati. Cantautore (suo celebri sigle di cartoni, scritte e cantate) e autore di programmi come "Karaoke", "Colorado" e "Buona domenica". Molti i messaggi di cordoglio e i ricordi postati su twitter da personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. - Dolore nel mondo della televisione per la scomparsa di Massimo Dorati. Cantautore (suo celebri sigle di cartoni, scritte e cantate) e autore di programmi come "Karaoke", "Colorado" e "Buona domenica". Molti i messaggi di cordoglio e i ricordi postati su twitter da personaggi del mondo della tv e dello spettacolo.

L'ultimo tweet di Dorati risale a venerdì. "Natale è il compendio esatto di ricordi, sofferenze, struggimenti ferite, dolori, immani gioie, spensieratezza, amore in tutte le sue forme".



Gerry Scotti ha dato la notizia twittando "Non c'è più Massimo Dorati. Era un amico e una mente sopraffina. So di darvi una brutta notizia". Da quel momento sono stati tanti a ricordare Dorati, da Federica Panicucci a Nicola Savino, passando per Lucio Presta, Max Novaresi e Lorella Cuccarini.



Autore di canzoni, sigle, jingle pubblicitari, Dorati iniziò la carriera di autore televisivo a Odeon Tv, firmando tra gli altri programmi come "Telemeno" (che lanciò comici come Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Francesco Paolantoni e Paolo Hendel) e "Kappa O", con la Gialappa's Band. Sue anche le canzoni dei cartoni animati e tutte le musiche della Rete. Nel suo profilo Twitter Dorati si definiva "cavaliere dello zodiaco": infatti sua è la celebre prima sigla della serie.



Entrato in Fininvest nel 1990 ha contribuito al successo di trasmissioni come "Karaoke", "Il gioco dei 9", "Festivalbar", "Scherzi a parte" e molti altri.