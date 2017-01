Quinta Colonna, lavoro e esodati

foto Ansa 09:27 - Esodati, pensionati, precari, disoccupati e raccomandati: il mercato del lavoro è al centro del nuovo appuntamento con "Quinta Colonna", il programma di Videonews in onda su Retequattro, lunedì 5 novembre, in diretta, in prima serata. Il tema della puntata è "Non ho santi in paradiso...". - Esodati, pensionati, precari, disoccupati e raccomandati: il mercato del lavoro è al centro del nuovo appuntamento con "Quinta Colonna", il programma di Videonews in onda su Retequattro, lunedì 5 novembre, in diretta, in prima serata. Il tema della puntata è "Non ho santi in paradiso...".

In studio, per il dibattito moderato da Paolo Del Debbio, esponenti politici e sindacalisti.



Le piazze in collegamento col settimanale di Retequattro sono quelle di Albino (in provincia di Bergamo), Catanzaro e Frascati.



“Quinta Colonna” è un programma Videonews, testata diretta da Claudio Brachino. Programma di Paolo Del Debbio, Enrico Parodi e Raffaella Regoli. Scritto con Carlo Bertotti, Andrea Giambruno, con al collaborazione di Antonello Sette. Produzione esecutiva Gianluigi Bagnasco. Direttore di Produzione Alessandra Ligresti. Alla regia Giorgio Bardelli.