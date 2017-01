Come sintonizzare bene i canali Mediaset

foto Ufficio stampa 17:03 - Si è concluso l'assestamento del sistema di trasmissioni tv conseguente al definitivo passaggio al digitale terrestre di tutto il territorio nazionale. Per essere sicuri di continuare a vedere come sempre Canale 5, Italia 1 e Rete 4, consigliamo di procedere alla reinstallazione della lista canali del televisore o del decoder. L'operazione è automatica, nella maggior parte dei casi basta cercare sul tuo telecomando il tasto "menu" e selezionare la voce "reinstalla lista canali". - Si è concluso l'assestamento deldiconseguente al definitivo passaggio al digitale terrestre di tutto il territorio nazionale. Per essere sicuri di continuare a vedere come sempre, consigliamo di procedere alla reinstallazione della lista canali del televisore o del decoder. L'operazione è automatica, nella maggior parte dei casi basta cercare sul tuo telecomando il tasto "menu" e selezionare la voce "reinstalla lista canali".

Attenzione: se al termine della reinstallazione non si vede Rete 4 alla posizione 4, Canale 5 alla posizione 5 e Italia 1 alla posizione 6, (anche se si vede ancora "RETE 4 PROVVVISORIO" alla posizione 104, "CANALE 5 PROVVISORIO" alla posizione 105 e "ITALIA 1 PROVVISORIO” alla posizione 106), significa che l'impianto d'antenna non è adeguato alla ricezione dei canali effettivi Rete 4, Canale 5 e Italia 1.



I canali Mediaset con la scritta PROVVISORIO si possono vedere ancora per poco tempo, infatti cesseranno le trasmissioni entro dicembre 2012. In particolare "ITALIA 1 PROVVISORIO" cesserà martedì 27 novembre 2012, "RETE 4 PROVVISORIO" e "CANALE 5 PROVVISORIO" cesseranno martedì 4 dicembre 2012. Il suggerimento è quindi di reinstallare subito la lista canali: in caso di ricezione non corretta, avrai il tempo necessario per procedere, anche con l'aiuto di un tecnico se necessario, all'adeguamento dell'impianto d'antenna. In questo modo si vedranno i canali anche nel nuovo assetto televisivo.