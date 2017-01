Nek e Tiziano Ferro a The Voice Spagna

foto Tgcom24 11:12 - Mentre in Italia si fa il totonomi su chi saranno i quattro giudici del talent show "The Voice" in onda agli inizi del 2013 sulla Rai (Morandi e Roby Facchinetti in pole position), in Spagna hanno già reclutato due dei nostri cantanti più amati. Nek e Tiziano Ferro saranno i vocal coach, assieme a Luis Fonsi e Antonio Carmona, che affiancheranno i giudici Malù, David Bisbal, Melendi e Rosario Flores. - Mentre in Italia si fa il totonomi su chi saranno i quattro giudici del talent show "" in onda agli inizi del 2013 sulla Rai (Morandi e Roby Facchinetti in pole position), in Spagna hanno già reclutato due dei nostri cantanti più amati.saranno i vocal coach, assieme a, che affiancheranno i giudici

Dunque settimana prossima su Telecinco andrà in onda "La Voz" condotto da Jesus Vazquez e i giudici saranno affiancati da quattro vocal coach speciali che non solo li aiuteranno nella scelta dei brani ma faranno da supporto ai cantanti che si confronteranno di settimana in settimana in un serrato duello canoro. Dapprima i protagonisti verranno scelti 'al buio', cioè i giudici sono voltati di spalle e con un buzz si girano quando vogliono quel cantante nella loro squadra. Poi iniziano le sfide e ogni giudice decide chi mandare allo sbaraglio per confermare il posto in squadra e nel programma.