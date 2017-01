E' finita tra Francesco e Teresanna

La puntata si apre con un ampio riassunto della vicenda. Mentre Teresanna fugge dallo studio rincorsa da Francesco, entrambi in lacrime, il momento clou arriva quando la redazione fa incontrare Teresanna a Jessica.



La siciliana si apre con tranquillità e racconta alla "rivale" le due serate trascorse con il tronista: "Mi ha portato un amico, abbiamo trascorso due belle serate insieme e siamo rimasti in camera sua da soli. Non è successo niente tra di noi, io non cercavo sesso, volevo solo frequentarlo. Lui mi ha detto che voi siete in crisi, che ci sono delle incomprensioni. Ci siamo anche sdraiati sul letto, io ho messo la testa sulla sua pancia e lui mi ha accarezzato i capelli. Siamo stati anche vicini al bacio, a pochi centimetri... Mi anche detto che voi state insieme ma che mi trovava interessante, e che in futuro, chissà... Io gli ho anche proposto un terzo incontro e lui non mi ha detto di no, poi non l'ho potuto raggiungere per alcuni problemi".



Teresanna ascolta in silenzio e piange. Poi quando entra in studio, Maria annuncia che - almeno per il momento - i due si sono lasciati.