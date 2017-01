Boom di ascolti su Canale 5 per Celentano

La media ponderata dell'intero programma è stata di 9.112.000 spettatori con il 32,8% di share, contro gli 8.918.000 con il 31,8% della serata precedente.



Il pubblico ha dunque premiato il Celentano cantante, che snocciola i suoi successi da "Azzurro" a "Una carezza in un pugno". La musica è stata messa al centro della seconda parte del concerto "Rock Economy". Solo in un momento Adriano ha parlato per dire la sua sulla soluzione della crisi ("confidare nella natura" e "i ricchi ci daranno una mano") per poi ricominciare il suo show.



Ancora una volta Gianni Morandi ha regalato sorprese tra cui un sentito omaggio alla memoria di Lucio Dalla con "Caruso" e la standing ovation finale. I due sono amici nella vita e hanno dimostrato sul palcoscenico un feeling forte, Adriano cercava l'amico Gianni in ogni istante e lui non si tirava indietro prendendo in mano le redini del concerto.



Per il gran finale i 12mila fan presenti hanno tributato all'artista ovazioni e calore.



CELENTANO: "DEI DUE SHOW COSA MI HA COLPITO? ME STESSO"

"Ciao ragazzi. La cosa che mi ha colpito di più dei due concerti che ho fatto all'Arena, sono io". E' il commento lasciato, con la consueta ironia, da Adriano Celentano in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook e sul suo blog ufficiale.



IL DETTAGLIO DEGLI ASCOLTI

La prima parte (dalle ore 21.21 alle ore 21.58) è stata seguita da 9.338.000 telespettatori, con una share del 30.74%. La seconda parte della diretta dall’Arena di Verona (dalle ore 22.02 alle ore 23.00) è stata vista da 9.124.000 telespettatori, pari ad una share del 32.70%. 8.653.000 di telespettatori, con una share del 38.54%, si sono sintonizzati su Canale 5 per la terza parte della serata (dalle ore 23.05 alle ore 23.25).



MORI: "ADRIANO APPREZZATO PER LA SINCERITA'"

Claudia Mori ai microfoni di RTL 102.5 commenta le due serate di “Rock Economy”: "Non ho lavorato allo spettacolo da sola ovviamente, ma con dei collaboratori validissimi e poi, soprattutto, Adriano al centro di tutto questo. La sua soluzione, quando presenta lo show, è giocarci un po’ sul fatto che si dimentica le parole, che un pochino è vero. D’altro canto questa volta lui ha davvero dovuto imparare 30 canzoni. Questi suoi aspetti fanno parzialmente parte dello spettacolo, ma anche della sua sincerità di essere quello che è sempre, di non mascherare mai nulla e per questo le persone lo apprezzano, lo stimano e gli vogliono bene, ovviamente non quelle persone un po’ prevenute. Il suo lato umano è la cosa più forte che lo fa amare da tutti, a partire da me. Come forse avete potuto intuire con Adriano non ci si annoia mai. Sono comunque felice che voi abbiate fatto parte del nostro team perché siete stati bravi, ma questo lo sanno tutti, e ci siete stati molto d’aiuto, quindi questo va anche al vostro pubblico".