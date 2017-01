Robin Williams pronto per una sit-com

foto Ap/Lapresse 14:24 - Il primo amore non si scorda mai. Così, a quasi 30 anni dalla fine della serie tv "Mork & Mindy", il premio Oscar Robin Williams potrebbe tornare sul piccolo schermo con una parte cucita su misura per lui. L'attore è infatti in trattative con la Warner Bros per ricoprire il ruolo di regular nella sit-com "The Crazy Ones". Le vicende ruotano intorno alla figura di un uomo e di sua figlia, entrambi pubblicitari. - Il primo amore non si scorda mai. Così, a quasi 30 anni dalla fine della serie tv "Mork & Mindy", il premio Oscarcon una parte cucita su misura per lui. L'attore è infattiper ricoprire il ruolo di regular. Le vicende ruotano intorno alla figura di un uomo e di sua figlia, entrambi pubblicitari.

Lo show - dal titolo provvisorio "Crazy Ones" - racconta le avventure di un uomo e di sua figlia, entrambi pubblicitari di successo. I due lavorano fianco a fianco e, con il tempo, iniziano a mettere in discussione le rispettive scelte di vita.



La sceneggiatura è stata affidata da David E. Kelley. che potrebbe così tornare a lavorare in casa CBS, dopo il successo di "Ally McBeal". Il network si è infatti detto molto interessato al progetto, offrendo anche una considerevole cifra per accaparrarsi lo show.



Lo show segnerebbe una svolta nella carriera di Williams, che manca dalla tv dai tempi di "Mork & Mindy". Nella serie - che lo rese popolare al grande pubblico - vestiva i panni di un buffo esploratore spaziale, inviato sulla Terra per studiare gli umani e le loro emozioni.



Robin Williams è apparso di recente sul piccolo schermo come guest star in "Louie", nei panni di se stesso, e in "Wilfred", nel ruolo di un terapista che cerca di aiutare il protagonista con le sue visioni.