Tgcom24 tra ritorni e tre nuove rubriche

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:51 - Un autunno ricco di nuovi appuntamenti, quello di Tgcom24. Il palinsesto del canale all news di Mediaset, diretto da Mario Giordano, quasi a un anno dal suo avvio, inaugura infatti la nuova stagione televisiva con ben tre nuove rubriche di approfondimento: "Checkpoint", "Stelle a Strisce" e "Street News". Torna "La Macchina del Tempo" e "Top Secret" diventa appuntamento fisso

Al via "Checkpoint": la rubrica condotta da Federico Novella che metterà al centro del nuovo "tavolo rotondo", in un faccia a faccia, i principali protagonisti della politica, della cronaca e della società.



"Stelle a Strisce", l'approfondimento dedicato alle notizie, alla cronaca ma anche alle curiosità provenienti dall'America, in collaborazione con la corrispondente da New York Maria Luisa Rossi Hawkins che seguirà, passo dopo passo, le prossime elezioni politiche americane.



Infine "Street News", la rubrica sulle curiosità provenienti dalle diverse realtà locali italiane, arricchita dai reportage di Francesco Fossa.



Oltre alle tante novità, poi, il grande ritorno di un marchio storico di Mediaset: "La Macchina del Tempo", il programma di divulgazione scientifico-culturale ideato nel 1997 da Gregorio Paolini e condotto da Alessandro Cecchi Paone.



Dopo il successo di luglio, diventa inoltre appuntamento fisso "Top Secret", il programma/inchiesta a cura di Claudio Brachino. Tornano, infine, gli appuntamenti consueti con la Cucina dei giornali, la rubrica "Il meglio dei video", con il meglio dei filmati provenienti dalla Rete e "L'intervista della Domenica" di Alessandro Banfi.