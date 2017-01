Celentano su Canale 5 tra show e monologhi

foto Ufficio stampa Correlati IL RITORNO DI ADRIANO

A TUTTO ROCK 15:42 - Claudia Mori e Gianmarco Mazzi per il Clan Celentano hanno svelato i prezzi dei biglietti (da 165 euro a 1 euro prevendita inclusa) e qualche curiosità sui due concerti che Adriano Celentano terrà all'Arena di Verona l'8 e il 9 ottobre, in onda in diretta su Canale 5 in prima serata. Unico ospite musicale sarà Gianni Morandi, in scaletta le hit e brani dagli ultimi 5 album e non mancheranno i celebri monologhi. per il Clan Celentano hanno svelato i prezzi dei biglietti (da 165 euro a 1 euro prevendita inclusa) e qualche curiosità sui due concerti cheterrà all'Arena di Verona l'8 e il 9 ottobre, in onda in diretta su Canale 5 in prima serata. Unico ospite musicale sarà, in scaletta le hit e brani dagli ultimi 5 album e non mancheranno i celebri monologhi.

Tra qualche settimana sarà svelato il titolo dei due eventi che sarà il fulcro degli spettacoli. "Nel titolo c'è la spiegazione d quel che Adriano farà ed è la parte predominante degli eventi", anticipa la moglie Claudia Mori.



In scaletta dunque non mancheranno le canzoni di repertorio che si mescoleranno a quelle degli ultimi cinque album che hanno venduto un totale di dieci milioni di copie. Il cantante proporrà sicuramente "L'emozione non ha voce" e "L'arcobaleno".



Unico ospite musicale per le due serate sarà Gianni Morandi che con Adriano riproporrà, dopo il successo a Sanremo, il duetto "Ti penso e il Mondo cambia" contenuto nell'ultimo album del Molleggiato "Facciamo finta che sia vero". E' previsto anche un altro duetto e Morandi parteciperà anche ad alcuni momenti dei due show. Sul palco 18 musicisti divisi in "band" e "superband", proprio come nello show "Rockpolitik" del 2005.



Canale 5 trasmetterà in esclusiva le due serate che avranno la regia di Celentano con l'amichevole partecipazione di Paolo Beldì. Confermati i 4 break pubblicitari, durante i quali è stato promesso che al pubblico presente all'Arena saranno riservate delle sorprese. La campagna promozionale dei due eventi andrà in onda sulle tre reti Mediaset in tre step con tre promo diversi ed originali. "Il direttore Generale dei contenuti R.T.I. Alessandro Salem - ha rivelato Mazzi - è venuto da noi con grande eleganza proponendoci il supporto necessario per trasmettere gli show e noi siamo stati ben felici di accogliere la proposta. Adriano ci teneva molto a condividere i due spettacoli con tante più persone possibili anche a casa".



Infine per quanto riguarda i fan che accorreranno all'Arena di Verona il Clan Celentano, insieme a TicketOne, ha impostato una politica di prezzi per le due serate decrescente: 165 euro per i posti di prima platea, 120 euro per i posti di seconda platea, 90 euro per il primo anello e 1 euro per il secondo anello (6mila posti disponibili a sera). L'ultima soluzione è stata fortemente voluta da Celentano per venire incontro alle famiglie che causa crisi economica non si possono permettere di pagare gli altri prezzi per acquistare i biglietti. Controlli severi fuori dall'Arena per evitare il bagarinaggio, inoltre ogni utente potrà acquistare un massimo di due biglietti al giorno tramite il sito di TicketOne e saranno nominali. Coloro che acquisteranno i biglietti via Web avranno il diritto a ricevere una confezione speciale con Card Memorabilia dedicata dal Clan Celentano all'evento.



Record di vendite dei biglietti. Nei primi otto minuti di vendita sul sito di Ticketone ne sono stati venduti oltre 10mila per tutti i settori, da quelli a 175 euro, fino a quelli del secondo anello, messi in vendita a un euro. Lo rende noto Ticketone spiegando che ci sono stati 20mila utenti unici dalle 11 di mercoledì 11 luglio, orario di inizio della vendita, collegati contemporaneamente.

Andrea Conti