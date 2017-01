Matthew Fox, killer muscoloso e irriconoscibile

foto Dal Web 09:40 - Muscoli da culturista, sguardo da cattivo come il ruolo che interpreta al cinema. Matthew Fox è davvero irriconoscibile nel nuovo film "Alex Cross". Il medico di "Lost" cambia pelle, non è più un eroe ma un killer senza pietà ricercato da un detective. Insomma, il personaggio si avvicina di più alla sua anima ribelle, che ultimamente l'ha visto coinvolto in un arresto per guida in stato di ebrezza in Oregon. - Muscoli da culturista, sguardo da cattivo come il ruolo che interpreta al cinema.è davvero irriconoscibile nel nuovo film "". Il medico di "" cambia pelle, non è più un eroe ma un killer senza pietà ricercato da un detective. Insomma, il personaggio si avvicina di più alla sua anima ribelle, che ultimamente l'ha visto coinvolto in un arresto per guida in stato di ebrezza in Oregon.

La pellicola di Rob Cohen, il regista di "The Fast and The Furious", è tratta dal romanzo di James Patterson e arriverà nelle sale a ottobre 2012. Matthew è Michael Sullivan, un assassino conosciuto come il "Macellaio di Sligo" che si vendica uccidendo la moglie del protagonista.



Un ruolo che a Fox è piaciuto molto, e che l'ha costretto a dure prove in palestra per raggiungere un fisico mozzafiato. Nelle settimane scorse l'attore è finito in manette perché ubriaco alla guida, mentre nel 2011 è stato arrestato per aver picchiato l'autista di un bus sul quale voleva salire. Anche allora aveva alzato il gomito.