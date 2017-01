La finale di "Amici" chiude in bellezza

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati ALESSANDRA VINCE "AMICI" 11:31 - Nonostante la finale di Champions League che si gioca tutta ai rigori, Amici tiene incollati 5 milioni di telespettatori pari al 23% di share e chiude in bellezza un’edizione vincente che per otto settimane ha garantito la leadership negli ascolti alla rete ammiraglia Mediaset. - Nonostante la finale di Champions League che si gioca tutta ai rigori, Amici tiene incollati 5 milioni di telespettatori pari al 23% di share e chiude in bellezza un’edizione vincente che per otto settimane ha garantito la leadership negli ascolti alla rete ammiraglia Mediaset.

Grazie a questi ascolti Canale 5 sfiora il 20%di share (19.35% con 4 milioni 616 mila telespettatori) in fascia prime time e supera il 23% (23.21% con 3 milioni 068 mila telespattatori) in seconda serata.



Alle 21.46 Amici supera i 6 milioni di telespettatori, mentre in chiusura di puntata alle 24.23 la share svetta al 40%.