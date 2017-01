Beautiful, Ridge e Brooke sposi ad Alberobello

- Brooke e Ridge si sposano. Certo, per i fan di Beautiful non è una novità. Ormai anche gli spettatori più affezionati hanno perso il conto dei matrimoni tra i due protagonisti della soap opera più longeva di sempre, che quest’anno festeggia 25 anni. E per le nozze d’argento la famiglia Forrester ha scelto di girare in una location speciale. Il matrimonio verrà celebrato infatti in Puglia, nel corso di dieci episodi tra Alberobello, Fasano e Polignano a mare.

Tra trulli e focaccia pugliese, le star si sono concessi ai fan appostati nei pressi del set: come rivela il settimanale Vanity Fair, Ronn Moss, Katherine Kelly Lang, Don Diamont e gli altri attori si sono divertiti a farsi fotografare con gli appassionati arrivati da tutta Italia.

"Ci voleva un paesaggio così - ha detto il capo sceneggiatore e produttore esecutivo Bradley Bell - per celebrare un matrimonio così importante". Oltre alla riconferma della storica coppia nelle stesse puntate si uniranno in matrimonio anche i giovani Liam (Scott Clifton) e Hope (Kim Matula).

Ma non è la prima volta in cui Beautiful sceglie l'Italia come location. Già nel 1997 alcuni episodi furono girati sul lago di Como, poi a Venezia nel 1999 e a Portofino nel 2002.