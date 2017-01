Lino Banfi è di nuovo Nonno Libero

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:53 - Lino Banfi torna a vestire i panni di Nonno Libero. Dopo due stagioni in cui è stato lontano dalla serie tv, infatti, l'attore annuncia che presto lo rivedremo a un "Medico in famiglia". A 75 anni Lino vive una seconda giovinezza: venerdì 30 il suo ultimo film da protagonista "Buona giornata" dei fratelli Vanzina arriva nelle sale e in cantiere c'è una pellicola con Quentin Tarantino che gli ha promesso una parte "da cattivo". torna a vestire i panni di. Dopo due stagioni in cui è stato lontano dalla serie tv, infatti, l'attore annuncia che presto lo rivedremo a un "". A 75 anni Lino vive una seconda giovinezza: venerdì 30 il suo ultimo film da protagonista "" dei fratelliarriva nelle sale e in cantiere c'è una pellicola con Quentin Tarantino che gli ha promesso una parte "da cattivo".

"La Rai, dopo un paio di edizioni senza nonno Libero - racconta l'attore - in cui 'Medico in famiglia' ha registrato un calo fisiologico di ascolti, ha deciso di tornare a puntare su di me. E così tornerò l'anno prossimo nella nuova serie a interpretare nonno Libero".



Quanto a Tarantino ironizza: "Probabilmente era ubriaco. Mi corse incontro e io, che non ci vedo, lo scambiai per un vecchio amico che non vedevo da anni. Solo quando si gettò in ginocchio dicendo 'You, grande maestro', mi dissero che era Tarantino. Risposi, con le mie tre parole d'inglese che conosco: no, no, you grande maestro...".



Banfi ricorda ancora che approfittò di quell'occasione per proporsi come attore: "Mi disse che la sera prima aveva visto un mio film con Barbara Bouchet ed era entusiasta e allora gli dissi che avrei voluto fare un film con lui, un ruolo di cattivo, perché in quei film con la Bouchet finivo sempre in bianco. Lui mi fece la promessa solenne e io aspetto. Anche se ho il timore che fosse completamente ubriaco...".