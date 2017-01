Jennifer Love Hewitt, sexy squillo in lingerie

foto Da video Correlati LOVE HEWITT SUPER HOT 10:48 - Il titolo della nuova serie tv della rete Lifetime (negli Usa dall'8 aprile), "The client list", dice già tutto. Così la protagonista Jennifer Love Hewitt per promuovere il telefilm non si è risparmiata e ha posato super hot in lingerie. D'altronde il suo personaggio, Riley, è una madre single con gravi problemi economici che si prostituisce in un centro massaggi. - Il titolo della nuova serie tv della rete Lifetime (negli Usa dall'8 aprile), "", dice già tutto. Così la protagonistaper promuovere il telefilm non si è risparmiata e ha posatoin. D'altronde il suo personaggio,, è una madre single con gravi problemi economici che siin un centro massaggi.

Jennifer è pronta a tutto pur di far decollare la nuova serie tv di cui è anche produttrice. In "The Client List", l’ex Melinda Gordon di "Ghost Whisperer" veste i panni di una madre disperata, abbandonata dal marito, che trova lavoro in un centro benessere.



Ma ben presto capisce che dietro l'insegna si nasconde in realtà una sorta di casa chiusa, in cui le colleghe invece di massaggi riservano ai danarosi clienti prestazioni sessuali. Ma i problemi economici incombono, così Riley accetta suo malgrado di prostituirsi. In realtà con il tempo ci prende anche gusto e fa anche carriera, tanto da diventare proprietaria del centro.