Carrà e Zero superospiti di Giorgio Panariello

foto Ufficio stampa Correlati GIORGIO NEI PANNI DI RENATO 09:43 - In occasione dell'ultimo appuntamento con il suo show, Giorgio Panariello ospita nello storico studio felliniano di Cinecittà amici e colleghi come Raffaella Carrà, Renato Zero, Laura Pausini e Biagio Antonacci che torna sulle scene dopo più di un anno. Appuntamento con "Panariello non esiste" va in onda il 26 marzo in prima serata su Canale 5. - In occasione dell'ultimo appuntamento con il suo show,ospita nello storico studio felliniano di Cinecittà amici e colleghi comeche torna sulle scene dopo più di un anno. Appuntamento con "Panariello non esiste" va in onda il 26 marzo in prima serata su Canale 5.

Leit motiv dell’ultima puntata sarà il tema dell’essere e apparire che verrà approfondito passando per lo shopping femminile, per la chirurgia estetica, il vip watching, il mondo dei privé, delle discoteche e della costa smeralda.



Non mancheranno al fianco di Giorgio Panariello i suoi compagni di viaggio - l'affascinante ed estroversa Nina Zilli, il trombettista jazz Fabrizio Bosso, la magia di Gaetano Triggiano, il coinvolgente mondo de Les Farfadais, l'orchestra diretta da Franco Micalizzi, il corpo di ballo guidato da Bill Goodson.