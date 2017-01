Susanna Petrone sviene in diretta

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati MALORE IN STUDIO

CROLLO IN DIRETTA 12:47 - Lieve malore per Susanna Petrone, conduttrice di "Guida al campionato", che è crollata a terra mentre parlava davanti alle telecamere. Per permettere alla showgirl di riprendersi è stata immediatamente lanciata la pubblicità e, al rientro in studio, la Petrone ha tranquillizzato il pubblico - mamma e papà compresi - sulle sue condizioni di salute: "E' stato un calo di pressione, voglio tranquillizzare tutti".

Impassibile Mino Taveri, suo collega nel programma sportivo di Italia 1, che si è limitato a dire: "Scusate, abbiamo un problema in studio, c'è Susanna che non si sente bene...". Dopo la pausa pubblicitaria, con la Petrone accanto ha quindi aggiunto: "Non è successo niente, Susanna ha avuto un malessere ma ora sta bene".