GF, Ilenia e Armando eliminati dalla Casa

Serata decisiva, dove molti nodi arrivano al pettine e soprattutto si designano i quattro concorrenti che raggiungerannoin finale per giocarsi il premio finale di 250mila euro.Si comincia subito forte, con il confronto tra. Lei è nella stanza delle sorprese che lo aspetta e Alessia si collega con la Casa con Armando. Il quale serafico dice che in fondo non ha pensato molto alla notizia del tradimento della ragazza perché "non stiamo a chiudere una storia di due o tre anni...". Nessuna scenata, niente rabbia, ma Armando è decisissimo: "Ho messo un gran pietra sopra" dice. Poi viene lasciato solo per ascoltare la video-lettera di Caterina. La ragazza chiede scusa anche se al contempo rinfaccia ad Armando alcuni comportamenti e dice di aver "dovuto lottare" per il loro amore.Armando è impassibile e ribatte che non ha provato nulla. "Caterina mi è scaduta come persona - spiega - e ho bisogno di stimare una persona per amarla". Signorini approva il discorso di Armando e la parentesi si chiude (per ora). E infatti il momento di un ospite speciale. Ecco apparire, nella suite, accanto a un casco di banane. "Sono nella mia giugla!" dice lei e spiega che si trasformerà in una perfetta Jane per scoprire chi, tra i ragazzi della Casa, sarà il miglior Tarzan.Rieccoci ad Armando e Caterina. All'architetto viene chiesto di andare in giardino dove appare Caterina. La ragazza che ha "lottato per il loro amore" adesso sembra rivoltare la situazione, e si dice delusa dalla reazione di Armando alla notizia del tradimento. Il confronto è serrato , Caterina sembrava dover entrare per chiarire con Armando e invece, incalzata dalla domande della Marcuzzi, esce che sta frequentandoe in questa settimana si sono rivisti. "Sono molto molto confusa" dice Caterina., tra il tripudio del pubblico, interviene con una stoccata: "Visto che hai detto che in questi tre mesi sei stata 24 ore su 24 a guardare Armando - chiede alla ragazza -, volevo sapere se eri sintonizzata su Mediaset Premium anche quando eri con Fabrizio...".scocciato chiede di chiudere l'incontro: "Non c'è bisogno che mi aggiorni" dice a Cate.(CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE)