Matteo Macchioni, da "Amici" a conduttore tv

DeAKids in collaborazione con l'Associazione Lirica e Concertistica Italiana presenta "Mozart a modo mio". Al timone della trasmissione (dal 24 marzo alle 12 per 4 puntate) c'è Matteo Macchioni, direttamente da "Amici" di Maria de Filippi e per la prima volta nelle vesti di conduttore televisivo e non di tenore. "E' una bellissima avventura", racconta a Tgcom24.

Per la prima volta nelle vesti di conduttore, sei emozionato?

Devo ammettere che è elettrizzante. Io sono un musicista e quando mi è arrivata questa proposta alternativa all'inizio ho avuto paura. Poi è arrivato il divertimento. Mi sono sentito protetto, anche perché la trasmissione è strettamente legata alla mia passione.



Raccontaci il programma...

L'obiettivo di 'Mozart a modo mio' è avvicinare i più piccoli all'opera lirica. E trovare nuovi modi che possano cambiare la percezione del belcanto tra i ragazzi. Abbiamo fatto un cast e selezionato dei bambini che reinterpreteranno la celebre aria 'Papageno son' tratta dall'opera 'Il flauto magico' di Mozart, davanti a una giuria di esperti del mondo della musica e della tv. Nascerà dunque un Mozart in versione pop, rock, blues, rap e classico vicino al gusto di ogni ragazzo. Hanno fatto anche un video clip da fare invidia alle star....



Sei un bravissimo tenore, a quanti anni hai cominciato?

A tre anni già distruggevo le sedie perché suonavo con tutto quello che mi veniva sotto tiro. A 4 mi hanno regalato una batteria ed è stato subito vero amore. Poi a sei anni ho cominciato a suonare il pianoforte. E non mi sono più fermato.



Fino ad "Amici", che ti ha regalato la notorietà...

Esatto. Ho dei bellissimi ricordi. Devo molto ad Amici, alla produzione e a Maria De Filippi che mi hanno aiutato a perfezionare e far vedere il mio talento. Non potrò mai dimenticare che mi hanno messo a disposizione un coach che mi ha seguito tutti i giorni.



Hai un look tutto nuovo e sei anche dimagrito molto...

In realtà non ho fatto nessuna dieta. Ho solo scoperto di essere intollerante a molti alimenti ed eliminandoli ho perso 12 chili. Quanto ai capelli, invece, all'inizio avevo un look un po' trasandato, poi ho imparato a curarmi di più e questo è il risultato.



Cosa ti aspetti dopo questa avventura?

Intanto spero che la trasmissione venga vista da tante persone. Ma non mi dispiacerebbero nuovi progetti legati sempre a questo filone. Resto un musicista, ma a condurre un po' ci ho preso gusto.

Santo Pirrotta