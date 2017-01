Roberto Benigni finisce in mutande per Allen

foto Ansa Correlati PANTALONI CALATI SUL SET 17:39 - Quarto appuntamento con "Supercinema" venerdì 23 marzo alle 23.45 su Canale5. In apertura Roberto Benigni a letto con due donne? "Supercinema" mostra in anteprima il comico toscano nelle prime scene di "To Rome with Love", il nuovo film di Woody Allen ambientato nella Capitale. Nel film Roberto è un impiegato che per un giorno diventa una star, inseguito a Via Veneto dai paparazzi, dove finisce perfino in mutande! - Quarto appuntamento convenerdì 23 marzo alle 23.45 su Canale5. In apertura Roberto Benigni a letto con due donne? "Supercinema" mostra in anteprima il comico toscano nelle prime scene di "", il nuovo film di Woody Allen ambientato nella Capitale. Nel film Roberto è un impiegato che per un giorno diventa una star, inseguito a Via Veneto dai paparazzi, dove finisce perfino in mutande!

Oltre Benigni, a Supercinema, anche sequenze con Antonio Albanese che seduce Alessandra Mastronardi, promessa sposa di un altro uomo. E poi, le spettacolari immagini del set del film, continuamente assediato da turisti e curiosi.



A seguire, intervista-verità, con Luciana Littizzetto che confessa, ai microfoni di “Supercinema”: “La cosa che mi fa più ridere degli italiani oggi ? Le foto di Monti e dei politici su Twitter! – aggiunge – Se mi chiamassero a Striscia, invece della velina vorrei fare il cane, così abbaio quanto mi pare!”.



E ancora, dopo un ricordo di Tonino Guerra, scomparso nei giorni scorsi, Violante Placido rivela a Supercinema la sua avventura sul set di Ghost Rider- Spirito di vendetta accanto a Nicolas Cage:” Ho rischiato la pelle in parecchie scene – dice – ma se avessi un anno libero invece che recitare preferirei suonare la mia musica a tutto volume!”.



Per il cinema dei ricordi ecco i perfidi servizi che i cinegiornali dedicavano ai divi in arrivo o in partenza dai nostri areoporti: una gara di cattiveria da far impallidire perfino Dagospia!