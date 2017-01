Il caso di Roberta Ragusa a Quarto Grado

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:39 - Nuovo appuntamento con il programma a cura di Siria Magri condotto da Salvo Sottile "Quarto Grado" in onda su Retequattro in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 23 marzo alle 21.10. Verrà nuovamente ricordata la scomparsa di Roberta Ragusa, la donna sparita dalla sua abitazione di San Giuliano Terme (a Pisa) nella notte tra il 13 e 14 gennaio scorsi. Si torna ad indagare sulla scomparsa Fabrizio Pioli - Nuovo appuntamento con il programma a cura di Siria Magri condotto dain onda su Retequattro in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 23 marzo alle 21.10. Verrà nuovamente ricordata la scomparsa di Roberta Ragusa, la donna sparita dalla sua abitazione di San Giuliano Terme (a Pisa) nella notte tra il 13 e 14 gennaio scorsi. Si torna ad indagare sulla scomparsa Fabrizio Pioli

Secondo quanto appreso, oltre ai telefonini del marito e dell'amante di Roberta Ragusa, gli inquirenti stanno lavorando sulla memoria del navigatore satellitare Gps del consorte, Antonio Logli, per capire i movimenti della sua auto, in particolare nella notte della scomparsa.



Logli è l'unico indagato, ed è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Pisa che, in merito alla sparizione della Ragusa, indaga per omicidio volontario.



Dopo il ritrovamento della macchina, incenerita, di Fabrizio Pioli, “Quarto Grado” torna sulla scomparsa del giovane elettrauto trentottenne scomparso da Gioia Tauro il 23 febbraio scorso, con tutti gli accertamenti del caso e gli sviluppi delle indagini.



In attesa dell’inizio del processo a Salvatore Parolisi, previsto per settimana prossima, Sottile ripercorre il giallo sulla morte di Melania Rea. Il settimanale di Retequattro darà conto delle affermazioni di un supertestimone indicato dalla difesa di Parolisi.



Sottile, con Sabrina Scampini, tratterà anche il caso di Silvana Pica, la traduttrice di cinquantasette anni scomparsa da Pescara lo scorso gennaio.



Nei giorni scorsi, un pescatore ha ritrovato la borsetta della donna lungo un corso d'acqua: tale circostanza pare non essere un buon presagio per le sorti della donna.



Infine, “Quarto Grado” proporrà aggiornamenti sul naufragio della Concordia e tratterà due vecchi casi: l’omicidio di Katy Skerl, una ragazza di 17 anni morta strangolata a Roma ventotto anni fa, e - in seguito alle novità emerse da parte dei consulenti della Corte d'assise d'Appello, chiamati a chiarire le cause della morte della ragazza, secondo i quali la ferita sul seno non sarebbe un morso - il giallo di Simonetta Cesaroni.