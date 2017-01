Adam Levine si spoglia per diventare attore

foto Ap/Lapresse Correlati DALLA MUSICA AL TELEFILM 12:52 - Nuova avventura televisiva per il giudice di "The Voice" Adam Levine. Il frontman dei Maroon 5, dopo la sua esperienza nel talent canoro, è pronto al suo debutto come attore. Levine sarebbe in trattative per entrare nel cast della seconda stagione della serie tv "American Horror Story". Previste alcune scene di nudo. La produzione lo stava corteggiando da tempo, tanto che le riprese saranno programmate in base ai suoi impegni estivi con la band. - Nuova avventura televisiva per il giudice di ". Il frontman dei Maroon 5, dopo la sua esperienza nel talent canoro, è pronto al suo debutto come attore. Levine sarebbe in trattative per entrare nel cast della seconda stagione della serie tv "". Previste alcune scene di nudo. La produzione lo stava corteggiando da tempo, tanto che le riprese saranno programmate in base ai suoi impegni estivi con la band.

La notizia - secondo Entertainment Weekly - sembra ormai certa, tanto che sono già trapelate alcune indiscrezioni circa il ruolo che ricoprirà nella serie. Adam interpreterà la metà di una coppia che gli autori chiamano "Gli amanti", un personaggio che gli permetterà di mettere in mostra il suo fisico atletico.



Si preannuncia quindi una seconda stagione piena di sorprese. Oltre a Levine la produzione ha riconfermato la presenza di altri attori della serie, che torneranno però in una veste totalmente inedita. Tra questi Jessica Lange (che grazie al personaggio di Constance ha vinto un Golden Globe), Zachary Quinto (Chad), Evan Peters (Tate), Sarah Paulson (la medium Billy) e Lily Rabe (Nora). Le riprese inizieranno a luglio, ed includeranno una nuova sigla, ricca di indizi come quella della prima stagione.