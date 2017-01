La Fabbrica del Sorriso 2012, dai il tuo contributo per aiutare i bambini disabili

- C’è un momento dello stupendo film francese “Quasi amici” in cui viene chiesto al disabile in carrozzella perché si fosse affidato ad un “badante” tanto poco ortodosso, per di più extra comunitario e dal passato macchiato da qualche reato penale. Il disabile risponde: “Perché si dimentica del fatto che sono così, non ha pietà… come voi”. Pietà è una bella parola, ma traduciamola meglio: quello di cui hanno bisogno questi meravigliosi bambini disabili non è buonismo, è un di più di generosità che permetta loro di dimenticarsi della loro diversità, del loro essere rimasti un po’ indietro, alla nascita o ad un certo punto della loro vita.

Quest’anno la Fabbrica del Sorriso sarà dal 18 al 25 marzo. Parte così la settimana di raccolta fondi straordinaria, organizzata da Mediafriends, la Onlus nata da Mediaset, Medusa e Mondadori. Quattro progetti, tutti italiani, di altrettante realtà del volontariato che operano su tutto il territorio nazionale e che sono pensate per loro. Per bimbi disabili, con problemi motori oppure bambini con la sindrome di down, magari anche solo sofferenti perché senza famiglia, oppure con un piccolo ritardo, o ancora autistici.

Attraverso il denaro raccolto con Fabbrica del Sorriso possiamo dare di più a queste persone che hanno avuto di meno e che devono convivere con un fardello inaspettato. I progetti che Fabbrica propone vengono proposti mostrando che cosa già in concreto fanno le realtà no profit coinvolte: a Torino la Enzo B, in tutta Italia la Comunità Giovani XXIII, soprattutto con case famiglie allargate alla disabilità e alla sofferenza di tanti piccoli, a Massa Carrara l’Anffas che aiuta i bambini autistici e le loro famiglie a scoprire e combattere subito la malattia e a al confine tra Liguria e Toscana la Coopselios che lotta tutti i giorni per integrare chi è portato a restare fuori. A restare indietro.

Ci sono tre canali dove può correre la felicità di questi bambini e la vostra generosità : i messaggini, cioè gli sms che fanno donare a voi possessori di telefonini 2 euro. Poi c’è la chiamata da telefono fisso, che fa donare 5 euro. Infine c’è lo sportello Bancomat, in tutte le filiali del Monte dei Paschi di Siena pronto per una volta ad accogliere i vostri risparmi.