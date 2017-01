Isola, lo striptease non salva Carmen che va via

foto LaPresse Correlati IL SENO DI ARIANNA SCALDA L'ISOLA

CHE STRIP HOT! 15:20 - Colpo di scena all'Isola dei Famosi. Il divino Otelma perde al televoto contro il modello Jivago e Antonella Elia e rifiuta di mettersi al televoto con Carmen Russo per rimanere Cayo Solitario. Rossano Rubicondi viene respinto dagli eroi e lascia nuovamente l'Isola, mentre Carmen deve lasciare Cayo Solitario perché il pubblico da casa premia Aida Yespica. La bionda soubrette ha fatto uno striptease mozzafiato in settimana che non l'ha salvata. - Colpo di scena all'. Ilperde al televoto contro il modelloe rifiuta di mettersi al televoto conper rimanere Cayo Solitario.viene respinto dagli eroi e lascia nuovamente l'Isola, mentre Carmen deve lasciare Cayo Solitario perché il pubblico da casa premia. La bionda soubrette ha fatto uno striptease mozzafiato in settimana che non l'ha salvata.

Carmen Russo ha cercato di occupare il tempo a Cayo Solitario. Così una mattina ha creato un manichino con tanto di cappello (omaggiando così il marito Enzo Paolo Turchi) e piano piano si è cimentata con uno striptease mozzafiato, fino a rimanere con il seno scoperto e scappiare via divertita. Nonostante questo siparietto sexy la biondissima Carmen non ce l'ha fatta contro Aida Yespica che prende così il suo posto all'Isola.



La delusione in volto per l'eliminazione era palese ma con un sorriso smagliante e con un appello al marito in studio, Enzo, ecco che Carmen si prepara per il grande ritorno.



Momenti di commozione per i due palestrati dell'Isola. Max Bertolani scoppia in un pianto incontenibile quando sente il padre al telefono mentre Manuel Casella (ancora una volta leader della settimana) si emoziona durante la lettura della lettera della compagna. Rubicondi rientrato in gioco viene respinto a maggioranza dagli Eroi, deve così tornare a casa e in nomination finiscono Andrea e Guendalina, terrorizzata da dover abbandonare il gioco.

Andrea Conti